La distillation au Domaine du Berdet Domaine du Berdet Bourdalat

La distillation au Domaine du Berdet

Domaine du Berdet 768 route des Couloumats Bourdalat Landes

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

2025-11-21

Trois jours de chauffe exceptionnels autour de l’alambic. Venez goûter le millésime 2025 et vous détendre en savourant de délicieux repas, de joyeux instants autour du brûlot géant. Le tout dans l’ambiance festive rythmée par la bandas Los Picaros

Places limitées sur réservation avant le 01/11.

Repas le vendredi soir, le samedi midi et dimanche midi.

Places limitées sur réservation avant le 1er novembre. Paiement à l’inscription. .

Domaine du Berdet 768 route des Couloumats Bourdalat 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 10 51 contact@domaineduberdet.fr

English : La distillation au Domaine du Berdet

Three exceptional days of toasting around the still. Come and taste the 2025 vintage, and relax over delicious meals and merry moments around the giant brûlot. All in a festive atmosphere with the rhythm of the « Los Picaros » bandas

Places are limited and must be reserved before 01/11.

German : La distillation au Domaine du Berdet

Drei außergewöhnliche Tage des Brennens rund um die Destillieranlage. Probieren Sie den Jahrgang 2025 und entspannen Sie sich bei köstlichen Mahlzeiten und fröhlichen Momenten rund um die riesige Brennblase. Das alles in einer festlichen Atmosphäre, die von der Bandas « Los Picaros » rhythmisch begleitet wird

Begrenzte Plätze, Reservierung vor dem 01.11. erforderlich.

Italiano :

Tre giorni eccezionali di brindisi intorno all’alambicco. Venite a degustare l’annata 2025 e a rilassarvi con un pasto delizioso e un buon momento intorno al fuoco gigante. Il tutto in un’atmosfera di festa al ritmo delle bandas « Los Picaros »

I posti sono limitati e devono essere prenotati entro il 01/11.

Espanol : La distillation au Domaine du Berdet

Tres días excepcionales para brindar en torno al alambique. Venga a degustar la añada 2025 y relájese con una deliciosa comida y un buen rato alrededor de la hoguera gigante. Todo ello en un ambiente festivo al ritmo de las bandas de « Los Picaros »

Las plazas son limitadas y deben reservarse antes del 01/11.

