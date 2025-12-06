La distillation au Domaine du Chêne Baillif Jean-Marie Saint-Palais-de-Phiolin
La distillation au Domaine du Chêne Baillif Jean-Marie Saint-Palais-de-Phiolin samedi 6 décembre 2025.
La distillation au Domaine du Chêne
Baillif Jean-Marie 20, rue des chênes Saint-Palais-de-Phiolin Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Journée portes ouverts au Domaine !
Et si vous profitiez de cette journée pour venir nous rencontrer ?
.
Baillif Jean-Marie 20, rue des chênes Saint-Palais-de-Phiolin 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 90 47 21 contact@ledomaineduchene.fr
English :
Open day at the Domaine!
Why not take advantage of this day to come and meet us?
German :
Tag der offenen Tür auf der Domaine!
Wie wäre es, wenn Sie diesen Tag nutzen, um uns zu besuchen?
Italiano :
Giornata di porte aperte al Domaine!
Perché non approfittare di questa giornata per venire a conoscerci?
Espanol :
Jornada de puertas abiertas en el Domaine
¿Por qué no aprovecha este día para venir a conocernos?
L’événement La distillation au Domaine du Chêne Saint-Palais-de-Phiolin a été mis à jour le 2025-11-21 par Offices de Tourisme de Jonzac