La distillation au Domaine du Chêne Baillif Jean-Marie Saint-Palais-de-Phiolin

La distillation au Domaine du Chêne Baillif Jean-Marie Saint-Palais-de-Phiolin samedi 6 décembre 2025.

La distillation au Domaine du Chêne

Baillif Jean-Marie 20, rue des chênes Saint-Palais-de-Phiolin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Journée portes ouverts au Domaine !
Et si vous profitiez de cette journée pour venir nous rencontrer ?
  .

Baillif Jean-Marie 20, rue des chênes Saint-Palais-de-Phiolin 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 90 47 21  contact@ledomaineduchene.fr

English :

Open day at the Domaine!
Why not take advantage of this day to come and meet us?

German :

Tag der offenen Tür auf der Domaine!
Wie wäre es, wenn Sie diesen Tag nutzen, um uns zu besuchen?

Italiano :

Giornata di porte aperte al Domaine!
Perché non approfittare di questa giornata per venire a conoscerci?

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en el Domaine
¿Por qué no aprovecha este día para venir a conocernos?

L’événement La distillation au Domaine du Chêne Saint-Palais-de-Phiolin a été mis à jour le 2025-11-21 par Offices de Tourisme de Jonzac