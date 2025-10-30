La distillation charentaise ou l’art de la bonne chauffe Roussillon Ozillac

La distillation charentaise ou l’art de la bonne chauffe

Roussillon Chai du Rouissoir Ozillac Charente-Maritime

Tarif : 3 EUR

Date :

Début : 2025-10-30

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

À cette période de l’année débute la distillation. Le viticulteur vous accueille ainsi au pied de son alambic en cuivre pour faire découvrir ce savoir-faire qui permet la naissance de la célèbre eau de vie de cognac. Sur inscription Office de Tourisme

Roussillon Chai du Rouissoir Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

English :

Distillation begins at this time of year. The winegrower welcomes you at the foot of his copper still to help you discover the know-how that produces the famous cognac brandy. Registration required at the Tourist Office

German :

Zu dieser Jahreszeit beginnt die Destillation. Der Winzer empfängt Sie am Fuße seines kupfernen Destillierapparats, um Ihnen dieses Know-how zu zeigen, das die Entstehung des berühmten Lebenswassers Cognac ermöglicht. Nach Anmeldung Fremdenverkehrsamt

Italiano :

In questo periodo dell’anno inizia la distillazione. Il viticoltore vi accoglie ai piedi del suo alambicco di rame per farvi scoprire il savoir-faire della famosa acquavite di Cognac. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo

Espanol :

La destilación comienza en esta época del año. El viticultor le recibirá al pie de su alambique de cobre para que descubra el saber hacer del famoso coñac. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo

L’événement La distillation charentaise ou l’art de la bonne chauffe Ozillac a été mis à jour le 2025-10-21 par Offices de Tourisme de Jonzac