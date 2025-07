La distillation Ferme de la Butte La Meurdraquière

La distillation Ferme de la Butte La Meurdraquière jeudi 17 juillet 2025.

La distillation

Ferme de la Butte 16 Route de Saint-Martin La Meurdraquière Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-17

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-17

Venez découvrir un savoir faire ancestrale, celui de la fabrication du Calvados. Du verger à l’alambic, vous en apprendrez un peu plus sur ce morceau de patrimoine normand. Après avoir pu profiter des explications sur le fonctionnement de l’alambic, vous pourrez exalter vos papilles lors d’une dégustation des produits du Domaine jus de pomme, cidres, pommeau, et calvados.

Horaires :

de 10h à 18h

Venez découvrir un savoir faire ancestrale, celui de la fabrication du Calvados. Du verger à l’alambic, vous en apprendrez un peu plus sur ce morceau de patrimoine normand. Après avoir pu profiter des explications sur le fonctionnement de l’alambic, vous pourrez exalter vos papilles lors d’une dégustation des produits du Domaine jus de pomme, cidres, pommeau, et calvados.

Horaires :

de 10h à 18h .

Ferme de la Butte 16 Route de Saint-Martin La Meurdraquière 50510 Manche Normandie +33 2 33 61 31 52

English : La distillation

Come and discover an ancestral know-how: the making of Calvados. From the orchard to the still, you’ll learn a little more about this piece of Norman heritage. After an explanation of how the still works, you can tantalize your taste buds with a tasting of the estate’s products: apple juice, cider, pommeau and calvados.

Opening hours :

10 am to 6 pm

German :

Entdecken Sie ein althergebrachtes Wissen über die Herstellung von Calvados. Vom Obstgarten bis zum Destillierapparat erfahren Sie mehr über dieses Stück normannisches Kulturerbe. Nachdem Sie die Erklärungen zur Funktionsweise des Destillierapparats genossen haben, können Sie Ihren Gaumen bei einer Verkostung der Produkte des Weinguts verwöhnen: Apfelsaft, Cidre, Pommeau und Calvados.

Öffnungszeiten:

von 10h bis 18h

Italiano :

Venite a scoprire un sapere ancestrale, la produzione del Calvados. Dal frutteto all’alambicco, imparerete qualcosa di più su questo patrimonio normanno. Dopo una spiegazione del funzionamento dell’alambicco, potrete stuzzicare il vostro palato con una degustazione dei prodotti della tenuta: succo di mela, sidro, pommeau e calvados.

Orari di apertura :

dalle 10.00 alle 18.00

Espanol :

Venga a descubrir un saber hacer ancestral, la elaboración del Calvados. Del huerto al alambique, conocerá un poco mejor este patrimonio normando. Tras una explicación sobre el funcionamiento del alambique, podrá deleitar su paladar con una degustación de los productos de la finca: zumo de manzana, sidra, pommeau y calvados.

Horario de apertura :

de 10h a 18h

L’événement La distillation La Meurdraquière a été mis à jour le 2025-07-11 par OT Granville Terre et Mer