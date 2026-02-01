La Distylerie se dévoile Luçon

La Distylerie se dévoile

1 Place de Richelieu Luçon Vendée

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:30:00

2026-02-21

Ancienne distillerie réhabilitée au cœur de Luçon, face à la cathédrale, La Distylerie ouvre une nouvelle page. Le lieu réunit tourisme, culture et salles de séminaire sous un même toit.

PORTES OUVERTES de La Distylerie Luçon

Découvrez les trois espaces de la Distylerie

– L’Office de Tourisme et son espace immersif

Un office de tourisme “nouvelle génération”. Ici, tu prépares tes sorties, tu prends tes billets, tu pioches des idées et tu récupères de bons conseils, selon tes envies du moment.

Ensuite, place à l’espace immersif une parenthèse sensorielle qui te met directement dans l’ambiance du territoire.

Et avant de repartir, fais un tour du côté de la boutique une sélection de produits locaux du terroir à glisser dans ton panier (ou à offrir, tout simplement).

– La Micro-Folie

Envie d’un voyage express dans les grands musées… sans quitter Luçon ?

La Micro-Folie te fait entrer dans les œuvres, avec une approche ludique, simple et accessible. Tu explores, tu regardes autrement, tu te laisses surprendre par un détail, une histoire, une image.

C’est le coin parfait pour venir en famille, tester, et ressortir avec une envie de culture qui ne fait pas “cours d’histoire”.

– L’Artothèque et la Galerie Henri Vrignaud

Ici, l’art se vit de près. Tu découvres une artothèque et une salle d’exposition ouverte à tous, gratuitement. Tu peux prendre ton temps, passer en mode “curieux”, discuter, comparer, te faire ton avis. Et souvent, c’est là que ça accroche une œuvre, une ambiance, une découverte… et l’envie de revenir.

Au même endroit, la Galerie Henri Vrignaud prolonge la visite avec des expositions temporaires. .

1 Place de Richelieu Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

La Distylerie, a restored distillery in the heart of Luçon, opposite the cathedral, has turned over a new leaf. The venue brings together tourism, culture and seminar rooms under one roof.

