La Divague Eloge de la Rêverie Manoir de Porjou Plestin-les-Grèves

La Divague Eloge de la Rêverie

Manoir de Porjou Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 20:30:00

Date(s) :

2025-07-12

Contes et chansons, à partir de 6 ans par Valentin Lacomba.

Avec son nom d’écume, ce phénomène intrigue. Aussi appelé syndrome du thé jamais bu , La Divague est avant tout et surtout un art ancestral que les rêveurs connaissent et transmettent depuis que la lune est suspendue là-haut.

C’est un pas de côté, et il est facile à attraper on sort de ses gros sabots pour mettre d’autres chaussures plus légères, ou on reste carrément pieds nus, et on s’en va promener les yeux ouverts sur les sentiers des merveilles, là où se promènent des lions, des princes… et des fenêtres ouvertes.

On essaie ? .

Manoir de Porjou Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

