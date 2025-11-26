La Docking Cie présente Les vies de Cyril Bibliothèque Maryse Condé Paris

Comédie autobiographique de et avec Cyril Lévi-Provençal

Mise en scène et coécriture Éric Burbail

Musique DJ Kayalik compositeur du groupe marseillais

Massilia Sound System

Cyril ouvre ses valises et ses livres : Histoire ? Raconte !

Par son jeu avec les mots, il raconte avec malice les péripéties

du retour à son nom d’origine.

Les répercussions sur sa vie d’homme, de père et de comédien

deviennent surréalistes.

Le vendredi 06 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Maryse Condé 17 rue Sorbier 75020 Paris

+33146361779 bibliotheque.maryse-conde@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/ https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/