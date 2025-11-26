La Docking Cie présente Les vies de Cyril Bibliothèque Maryse Condé Paris
La Docking Cie présente Les vies de Cyril Bibliothèque Maryse Condé Paris vendredi 6 février 2026.
Comédie autobiographique de et avec Cyril Lévi-Provençal
Mise en scène et coécriture Éric Burbail
Musique DJ Kayalik compositeur du groupe marseillais
Massilia Sound System
Cyril ouvre ses valises et ses livres : Histoire ? Raconte !
Par son jeu avec les mots, il raconte avec malice les péripéties
du retour à son nom d’origine.
Les répercussions sur sa vie d’homme, de père et de comédien
deviennent surréalistes.
Le vendredi 06 février 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public adultes.
Bibliothèque Maryse Condé 17 rue Sorbier 75020 Paris
+33146361779 bibliotheque.maryse-conde@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/ https://www.facebook.com/BibliothequeMaryseConde/