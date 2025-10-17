La dolce farniente spéciale ado ! Le Plongeoir Le Mans

La dolce farniente spéciale ado !

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-29 15:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-29 2026-02-16 2026-04-20 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20

La dolce farniente spéciale ado !

Tu cherches un endroit où te poser seul ou retrouver tes amis pour jouer, vivre de nouvelles expériences ou partager tes passions ? Le Chapiteau t’ouvre grand ses portes pendant les vacances. Sur place : plateaux d’échecs, BD, mangas et Réalité Virtuelle afin de vivre l’expérience d’une immersion sonore et visuelle d’un spectacle de cirque en 360° !

Café ouvert et goûter en vente sur place. .

