La dolce farniente spéciale ado ! Le Plongeoir Le Mans

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-29 15:00:00
fin : 2026-07-20 18:00:00
2025-12-29 2026-02-16 2026-04-20 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20
Tu cherches un endroit où te poser seul ou retrouver tes amis pour jouer, vivre de nouvelles expériences ou partager tes passions ? Le Chapiteau t’ouvre grand ses portes pendant les vacances. Sur place : plateaux d’échecs, BD, mangas et Réalité Virtuelle afin de vivre l’expérience d’une immersion sonore et visuelle d’un spectacle de cirque en 360° !
Café ouvert et goûter en vente sur place. .
The dolce farniente for teens!
Das Dolcefarniente für Teenager!
Il dolce farniente per gli adolescenti!
¡El dolce farniente para adolescentes!
