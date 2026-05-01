LA DOLCE FESTA Cessenon-sur-Orb
LA DOLCE FESTA Cessenon-sur-Orb vendredi 15 mai 2026.
Cessenon-sur-Orb
LA DOLCE FESTA
Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
La Dolce Festa — Petit bal italien à Cessenon
Le vendredi 15 mai, l’ancienne place du marché de Cessenon-sur-Orb prendra des airs d’Italie…
Avec Enza et Ludo de la Trattoria Òrt(o), le domaine de la Bosque vous invite à partager une soirée simple, joyeuse et gourmande.
Petit bal italien à Cessenon
Le vendredi 15 mai, l’ancienne place du marché de Cessenon-sur-Orb prendra des airs d’Italie…
Avec Enza et Ludo de la Trattoria Òrt(o), le domaine de La Bosque à partager une soirée simple, joyeuse et gourmande
– les vins du Domaine La Bosque
– la cuisine italienne d’Òrt(o)
– de la musique, des grandes tablées… et quelques pas de danse.
Un moment pour se retrouver, discuter, rire et profiter ensemble, comme une fête de village… version italienne.
Ici, on ne danse jamais seul,
on se retrouve, on partage et la fête nous rassemble.
Vendredi 15 mai 2026
À partir de 18h
Ancienne place du marché, devant la Trattoria Òrt(o) à Cessenon-sur-Orb
Réservation conseillée auprès d’Enza (06 62 07 15 51) .
Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 62 07 15 51
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English : LA DOLCE FESTA
The Dolce Festa? Italian ball in Cessenon
On Friday, May 15, the old market square in Cessenon-sur-Orb will take on an Italian flavour?
With Enza and Ludo from Trattoria Òrt(o), Domaine de la Bosque invites you to share a simple, joyful and gourmet evening.
L’événement LA DOLCE FESTA Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-23 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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