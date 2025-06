La Dolce Villa fête ses 1 an ! BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 5 juillet 2025 20:00

La Dolce Villa fête ses 1 an ! BAGNERES-DE-BIGORRE 41 Rue du Général de Gaulle Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Un an déjà que vous partagez avec nous vos moments gourmands, vos rires, vos coups de cœur (et vos parts de tiramisu )… et pour vous remercier :

On vous prépare une soirée inoubliable !

Samedi 5 juillet

De 20h à minuit

Karaoké + Soirée dansante animée par Gilles Animation

Restauration sur place | Ambiance festive garantie

Que vous veniez chanter, danser ou juste trinquer à notre première bougie, toute l’équipe vous attend avec le sourire et l’énergie de la Dolce Vita

Pensez à réserver 09 56 08 12 44

.

English :

It’s already been a year that you’ve been sharing your gourmet moments, your laughs, your favorites (and your slices of tiramisu) with us? and to thank you :

We’re planning an unforgettable evening!

Saturday, July 5th

8pm to midnight

Karaoke + Dance party hosted by Gilles Animation

Catering on site | Festive atmosphere guaranteed

Whether you come to sing, dance or just toast our first candle, the whole team awaits you with a smile and the energy of La Dolce Vita

For reservations: 09 56 08 12 44

German :

Ein Jahr lang haben Sie Ihre Gourmet-Momente, Ihr Lachen, Ihre Herzensangelegenheiten (und Ihre Tiramisu-Stücke) mit uns geteilt? und um Ihnen zu danken ..:

Wir bereiten Ihnen einen unvergesslichen Abend!

Samstag, 5. Juli

Von 20 Uhr bis Mitternacht

Karaoke + Tanzabend unter der Leitung von Gilles Animation

Verpflegung vor Ort | Festliche Stimmung garantiert

Ob Sie singen, tanzen oder einfach nur auf unsere erste Kerze anstoßen wollen, das gesamte Team erwartet Sie mit einem Lächeln und der Energie des Dolce Vita

Denken Sie an eine Reservierung: 09 56 08 12 44

Italiano :

È già un anno che condividete con noi i vostri momenti gustosi, le vostre risate, i vostri preferiti (e le vostre fette di tiramisù) e per ringraziarvi:

Stiamo organizzando una serata indimenticabile!

Sabato 5 luglio

Dalle 20.00 a mezzanotte

Karaoke + festa da ballo a cura di Gilles Animation

Catering in loco | Atmosfera di festa garantita

Che veniate a cantare, a ballare o semplicemente a brindare alla nostra prima candelina, tutto il team vi aspetta con un sorriso e l’energia della Dolce Vita

Non dimenticate di prenotare: 09 56 08 12 44

Espanol :

Ya hace un año que compartís con nosotros vuestros momentos sabrosos, vuestras risas, vuestros favoritos (y vuestras rebanadas de tiramisú)… y para agradecéroslo :

Estamos preparando una velada inolvidable

Sábado 5 de julio

De 20:00 a 00:00

Karaoke + Fiesta de baile a cargo de Gilles Animation

Catering in situ | Ambiente festivo garantizado

Tanto si vienes a cantar, bailar o simplemente a brindar por nuestra primera vela, todo el equipo te espera con una sonrisa y la energía de La Dolce Vita

No olvide reservar: 09 56 08 12 44

