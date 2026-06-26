la Dolce Vita à l’auberge du Moulin Soulages-Bonneval samedi 4 juillet 2026.

Soulages-Bonneval

la Dolce Vita à l’auberge du Moulin

Soulages-Bonneval Aveyron

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Repas + karaoké le samedi 4 juillet à 20h à l’auberge du Moulin à Soulages-Bonneval. Réservation au 05-65-44-32-36.

Venez profiter d’un repas et d’une ambiance aux couleurs de l’Italie le samedi 4 juillet à 20h à l’auberge du Moulin à Soulages-Bonneval.

Menu spécial à 24€ proposé

Bruscetta aux poivrons grillés et buratta

Lasagne de boeuf et salade verte

Tiramisu au café

Vous profiterez également de cocktails au choix Bellini, Aperol Spritz et Limoncello Spritz avec un karaoké libre au bar.

Réservation au 05-65-44-32-36. 24 .

Soulages-Bonneval 12210 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 32 36 irynaklymovska@gmail.com

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English :

Dinner + karaoke on Saturday, July 4, at 8:00 p.m. at the Auberge du Moulin in Soulages-Bonneval. Reservations: 05-65-44-32-36.

L’événement la Dolce Vita à l’auberge du Moulin Soulages-Bonneval a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)