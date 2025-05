LA DOLCE VITA S’INVITE À MONTPELLIER ! – Montpellier, 7 juin 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

LA DOLCE VITA S’INVITE À MONTPELLIER ! 50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Samedi 7 juin dès 19h, viens vivre une soirée aux accents italiens sur le rooftop du Jost Hôtel !

Samedi 7 juin dès 19h, viens vivre une soirée aux accents italiens sur le rooftop du Jost Hôtel !

Au programme

Linguines flambées dans une meule de parmesan

Cocktails 100% italiens

DJ set ensoleillé by DJ Seelvio

… et cette ambiance dolce vita qu’on aime tant

Coucher de soleil, bons sons et saveurs transalpines un aller simple pour l’Italie sans quitter Montpellier !

Réservation conseillée, au +33 (0)4 12 05 19 25 ou par mail HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

La dolce vita n’attend que toi ! .

50 Rue Isabelle Eberhardt

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

Come and enjoy an Italian-style evening on the rooftop of the Jost Hotel on Saturday, June 7 from 7pm!

German :

Erlebe am Samstag, den 7. Juni ab 19 Uhr einen Abend mit italienischem Flair auf dem Rooftop des Jost Hotels!

Italiano :

Sabato 7 giugno, dalle ore 19.00, venite a godervi una serata all’italiana sul tetto del Jost Hotel!

Espanol :

El sábado 7 de junio, a partir de las 19.00 horas, disfrute de una velada a la italiana en la azotea del hotel Jost

L’événement LA DOLCE VITA S’INVITE À MONTPELLIER ! Montpellier a été mis à jour le 2025-05-22 par 34 OT MONTPELLIER