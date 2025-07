LA DOLCE VITA S’INVITE SUR LE ROOFTOP DU JOST ! Montpellier

LA DOLCE VITA S’INVITE SUR LE ROOFTOP DU JOST !

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier Hérault

Début : 2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Ambiance italienne garantie cocktails ensoleillés, linguines flambées en meule de parmesan, et DJ set by Jonaille

La soirée parfaite pour savourer l’été… à l’italienne !

Vendredi 11 juillet à partir de 19h .

50 Rue Isabelle Eberhardt Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 12 05 19 25 HELLO@JOSTMONTPELLIER.COM

English :

Italian ambience guaranteed: sun-drenched cocktails, linguine flambéed in Parmesan cheese, and DJ set by Jonaille

The perfect evening to enjoy summer? the Italian way!

German :

Garantiert italienisches Flair: sonnige Cocktails, flambierte Linguine mit Parmesan und DJ-Set von Jonaille

Der perfekte Abend, um den Sommer zu genießen? auf italienische Art!

Italiano :

Ambiente italiano garantito: cocktail al sole, linguine al parmigiano e DJ set di Jonaille

La serata perfetta per godersi l’estate… all’italiana!

Espanol :

Ambiente italiano garantizado: cócteles al sol, linguini flambeados en queso parmesano y un DJ set de Jonaille

La velada perfecta para disfrutar del verano… ¡a la italiana!

