La Dompteuse de Bulles – La Dompteuse de Bulles, Cie L’Envers du monde – LE GALET St Martin De Crau samedi 20 décembre 2025.

CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL PRÉSENTE : CIE L’ENVERS DU MONDEMagie burlesque de dressage de bulles de savon La Dompteuse de bulles » est un mélange bouillonnant de bulles de savon, de théâtre sans parole, de vidéo et de poésie légère. Une bulle vole … et on espère qu’elle ne retombe jamais.Elle prend vie et l’on souhaite qu’elle ne disparaisse pas pour l’admirer. On s’évade avec elle.La Dompteuse de bulles, elle, cherche à maîtriser ces bulles de savon.Est-ce si absurde de vouloir dompter une bulle de savon ? L’enfermer pour la garder ? Est-elle capable de les dresser ?Sur scène, l’assistant technicien de la Dompteuse est toujours prêt à intervenir pour la seconder dans cette expérience quasi utopique ! L’univers de la Dompteuse de bulles est fantaisiste.Films anciens sur un écran rond, tempête de bulles géantes, marionnette de bulles, autant de notes burlesques qui, pour un instant suspendu, évoluent avec légèreté.La matière précieuse tant convoitée et si éphémère, semble accéder à la durée et à la matérialité : la Dompteuse réussira-t-elle enfin son alchimie idéale ?Laetitia SIOEN : bulleuse et comédienneElie LORIER, technicien comédien jongleurMusique : Marc DÉMEREAUConception lumières : Igor VERMEILCie L’Envers du Monde

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau 13