La Dordogne dans la Seconde guerre mondiale Saint-Marcel-du-Périgord

La Dordogne dans la Seconde guerre mondiale

Venez assister à la soirée conférence sur la Dordogne dans la Seconde guerre mondiale.

17h30 exposition de JP Bedouin suivie de Les femmes et la Résistance présentée par Marie-Christine Torres de l’UPMRAC.

18h30 conférence La Dordogne dans la Seconde guerre mondiale par Anne-Marie Cocula et Bernard Lachaise suivie d’une séance de dédicaces au stand des éditions FANLAC.

La soirée se terminera par un cocktail.

Places limitées, inscriptions avant le 11 janvier 2026. .

Salle des fêtes Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 33 78 84 sandrineguillot87@orange.fr

