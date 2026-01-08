La Dordogne dans la Seconde guerre mondiale Saint-Marcel-du-Périgord
Venez assister à la soirée conférence sur la Dordogne dans la Seconde guerre mondiale.
17h30 exposition de JP Bedouin suivie de Les femmes et la Résistance présentée par Marie-Christine Torres de l’UPMRAC.
18h30 conférence La Dordogne dans la Seconde guerre mondiale par Anne-Marie Cocula et Bernard Lachaise suivie d’une séance de dédicaces au stand des éditions FANLAC.
La soirée se terminera par un cocktail.
Places limitées, inscriptions avant le 11 janvier 2026. .
Salle des fêtes Saint-Marcel-du-Périgord 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 33 78 84 sandrineguillot87@orange.fr
