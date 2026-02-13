« Là d’où je viens » : atelier d’écriture poétique Mercredi 1 avril, 15h00 Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

« Là d’où je viens »

atelier d’écriture poétique

Dans le cadre du Festival Chahuts, l’artiste Morgane Audoin (compagnie Raoui) est accueillie en résidence dans le quartier de la Benauge. Elle partira à la rencontre des personnes qui y vivent et le fréquentent, pour recueillir les histoires, souvenirs et récits qui font la saveur de ce quartier.

En partenariat avec la Bibliothèque Bastide-Benauge, Morgane Audoin propose un atelier d’écriture poétique ouvert à toutes et tous, intitulé « Là d’où je viens ».

Inspiré des propositions d’Ella George Lyon et de Kate Clanchy, cet atelier invite chacun·e à explorer et partager son « chez nous », quel qu’il soit. Un lieu, une sensation, un souvenir, une langue, un objet, une odeur, un goût, un son, une joie, une peur… Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement des histoires singulières à raconter !

L’atelier est accessible aux personnes débutantes comme aux personnes habituées à écrire.

Informations et inscriptions auprès de la bibliothèque ou au 05 56 86 15 28

