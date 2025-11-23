La Double Inconstance Théâtre de Marivaux par Jean-Paul Tribout Théâtre municipal Ducourneau Agen

La Double Inconstance Théâtre de Marivaux par Jean-Paul Tribout

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Sous ses airs légers, *La Double Inconstance* dévoile un cruel jeu de manipulation où Silvia et Arlequin se laissent peu à peu séduire par la cour. Leur amour sincère s’effrite face au pouvoir, au luxe et aux apparences, révélant l’instabilité des sentiments.

Sous ses airs légers, *La Double Inconstance* dévoile un cruel jeu de manipulation où Silvia et Arlequin se laissent peu à peu séduire par la cour. Leur amour sincère s’effrite face au pouvoir, au luxe et aux apparences, révélant l’instabilité des sentiments. .

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agglo-agen.fr

English : La Double Inconstance Théâtre de Marivaux par Jean-Paul Tribout

Beneath its light-hearted exterior, *La Double Inconstance* reveals a cruel game of manipulation in which Silvia and Harlequin gradually allow themselves to be seduced by the court. Their sincere love crumbles in the face of power, luxury and appearances, revealing the instability of feelings.

German : La Double Inconstance Théâtre de Marivaux par Jean-Paul Tribout

Unter seiner leichten Oberfläche enthüllt *La Double Inconstance* ein grausames Spiel der Manipulation, in dem Silvia und Harlequin sich nach und nach vom Hof verführen lassen. Ihre aufrichtige Liebe zerbricht angesichts von Macht, Luxus und Schein und offenbart die Instabilität der Gefühle.

Italiano :

Sotto l’apparenza scanzonata, *La doppia incombenza* rivela un crudele gioco di manipolazione in cui Silvia e Arlecchino si lasciano gradualmente sedurre dalla corte. Il loro amore sincero si sgretola di fronte al potere, al lusso e alle apparenze, rivelando l’instabilità dei sentimenti.

Espanol : La Double Inconstance Théâtre de Marivaux par Jean-Paul Tribout

Bajo su apariencia desenfadada, *La Doble Inconstancia* revela un cruel juego de manipulación en el que Silvia y Arlequín se dejan seducir poco a poco por la corte. Su amor sincero se desmorona ante el poder, el lujo y las apariencias, revelando la inestabilidad de los sentimientos.

L’événement La Double Inconstance Théâtre de Marivaux par Jean-Paul Tribout Agen a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Destination Agen