La double visite Lafayette Anticipations Paris

La double visite Lafayette Anticipations Paris mercredi 22 octobre 2025.

Plongez dans deux univers artistiques singuliers, unis par leur intérêt pour l’énergie collective et l’esprit de résistance !

En compagnie d’un ou d’une médiatrice, percez le secret des œuvres de Meriem Bennani et de Steffani Jemison.

Le mercredi 22 octobre 2025

gratuit sous condition Tout public. Jusqu’à 9 ans.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/la-double-visite