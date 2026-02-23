La Dounousienne_Rando VTT et Route Rue des Ecoles Dounoux
La Dounousienne_Rando VTT et Route Rue des Ecoles Dounoux dimanche 26 avril 2026.
La Dounousienne_Rando VTT et Route
Rue des Ecoles Ecole de Dounoux Dounoux Vosges
Tarif : – – EUR
6
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 15:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’édition de notre Dounousienne 2026 aura dès 7 h à Dounoux.
Nous vous attendons nombreux, vététistes, cyclotouristes et cyclistes, débutants ou confirmés, munis de votre vélo/VTT musculaire ou à assistance électrique, dès 7h à l’école de Dounoux pour les inscriptions.
Le café sera offert ainsi qu’une boisson à l’arrivée.
Nous vous avons préparé 4 parcours VTT et 3 parcours route.
Afin de faire plaisir à toutes et tous, nous les avons adaptés à tous les niveaux sportifs, du débutant au confirmé.
Distances et dénivelés
VTT
– 12 km D+ 200 m
– 25 km D+ 500 m
– 36 km D+ 850 m
– 45 km D+ 1000 m
ROUTE
– 45 km D+ 506 m
– 88 km D+ 988 m
-115 km D+ 1525 m
Casque obligatoire.Tout public
6 .
Rue des Ecoles Ecole de Dounoux Dounoux 88220 Vosges Grand Est +33 6 07 19 57 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our Dounousienne 2026 will start at 7 a.m. in Dounoux.
We look forward to welcoming you, mountain bikers, cyclists and cyclotourists, beginners or experienced, with your muscle bike or electric-assist bike, from 7 a.m. at the Dounoux school for registration.
Coffee and a drink will be provided on arrival.
We’ve prepared 4 mountain bike courses and 3 road courses.
To please everyone, we’ve adapted them to suit all sporting levels, from beginner to advanced.
Distances and gradients
MOUNTAIN BIKE
– 12 km: D+ 200 m
– 25 km: D+ 500 m
– 36 km: D+ 850 m
– 45 km D+ 1000 m
ROAD
– 45 km: D+ 506 m
– 88 km: D+ 988 m
-115 km D+ 1525 m
Helmet mandatory.
L’événement La Dounousienne_Rando VTT et Route Dounoux a été mis à jour le 2026-02-23 par OT EPINAL ET SA REGION