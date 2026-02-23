La Dounousienne_Rando VTT et Route Rue des Ecoles Dounoux

La Dounousienne_Rando VTT et Route

Rue des Ecoles Ecole de Dounoux Dounoux Vosges

Tarif : 6 EUR

Date et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 07:00:00

fin : 2026-04-26 15:00:00

2026-04-26

L’édition de notre Dounousienne 2026 aura dès 7 h à Dounoux.

Nous vous attendons nombreux, vététistes, cyclotouristes et cyclistes, débutants ou confirmés, munis de votre vélo/VTT musculaire ou à assistance électrique, dès 7h à l’école de Dounoux pour les inscriptions.

Le café sera offert ainsi qu’une boisson à l’arrivée.

Nous vous avons préparé 4 parcours VTT et 3 parcours route.

Afin de faire plaisir à toutes et tous, nous les avons adaptés à tous les niveaux sportifs, du débutant au confirmé.

Distances et dénivelés

VTT

– 12 km D+ 200 m

– 25 km D+ 500 m

– 36 km D+ 850 m

– 45 km D+ 1000 m

ROUTE

– 45 km D+ 506 m

– 88 km D+ 988 m

-115 km D+ 1525 m

Casque obligatoire.Tout public

Rue des Ecoles Ecole de Dounoux Dounoux 88220 Vosges Grand Est

English :

Our Dounousienne 2026 will start at 7 a.m. in Dounoux.

We look forward to welcoming you, mountain bikers, cyclists and cyclotourists, beginners or experienced, with your muscle bike or electric-assist bike, from 7 a.m. at the Dounoux school for registration.

Coffee and a drink will be provided on arrival.

We’ve prepared 4 mountain bike courses and 3 road courses.

To please everyone, we’ve adapted them to suit all sporting levels, from beginner to advanced.

Distances and gradients

MOUNTAIN BIKE

– 12 km: D+ 200 m

– 25 km: D+ 500 m

– 36 km: D+ 850 m

– 45 km D+ 1000 m

ROAD

– 45 km: D+ 506 m

– 88 km: D+ 988 m

-115 km D+ 1525 m

Helmet mandatory.

