LA DOURBIE FÊTE NOËL Liausson samedi 13 décembre 2025.
Route de Canet Liausson Hérault
Venez partager une journée conviviale, gourmande et festive au cœur du domaine, autour de découvertes artisanales, de dégustations exclusives et d’animations pour tous. Au programme, dégustation verticale & cuvées exclusives, ateliers Accords mets de fête et vins par LIMO et Céramique avec l’atelier Boucan.
Bar à vin, vin chaud, cocktail artisanal et restauration hivernale.
Réservation conseillée .
Route de Canet Liausson 34800 Hérault Occitanie +33 6 45 44 61 51
English :
Come and share a convivial, gourmet and festive day at the heart of the estate.
