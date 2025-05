La drôle de conférence sur les musiques de films – Honfleur, 24 mai 2025 20:30, Honfleur.

Calvados

La drôle de conférence sur les musiques de films Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

On vous embobine l’oreille !

La musique de film est l’art d’embobiner les oreilles, d’émouvoir le spectateur grâce à l’union subtile de la musique et des images.

À travers de nombreux extraits commentés et décortiqués, cette conférence interactive et ludique, dévoile les recettes des compositeurs et montre comment une simple musique, peut modifier le sens d’une scène.

Que pensez-vous du Grand Bleu sur la musique des Dents de la Mer ? Que penser du thème de Dark Vador joué par une flûte à bec ? La musique de film nous embobine l’oreille, elle a le pouvoir de former et transformer notre ressenti de l’image.

Au programme histoire de la musique de film grâce à de nombreux extraits. Des jeux projection d’un extrait sur des musiques différentes, projection d’un extrait muet puis choix entre plusieurs musiques, quiz…

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : La drôle de conférence sur les musiques de films

We’re fooling you!

Film music is the art of captivating the ear, of moving the viewer through the subtle union of music and images.

Through a series of commented extracts, this interactive and entertaining conference reveals the recipes of composers and shows how a simple piece of music can change the meaning of a scene.

What do you think of the Jaws soundtrack to The Big Blue? What do you think of Darth Vader’s theme played by a recorder? Film music captivates our ears, and has the power to shape and transform the way we feel about an image.

On the program: the history of film music through numerous extracts. Games: projection of an excerpt to different music, projection of a silent excerpt then choice between several pieces of music, quiz…

German : La drôle de conférence sur les musiques de films

Ihr Ohr wird umgarnt!

Filmmusik ist die Kunst, die Ohren zu verwirren und den Zuschauer durch die subtile Verbindung von Musik und Bildern zu berühren.

Anhand zahlreicher kommentierter und analysierter Ausschnitte enthüllt dieser interaktive und spielerische Vortrag die Rezepte der Komponisten und zeigt, wie eine einfache Musik die Bedeutung einer Szene verändern kann.

Wie wäre es zum Beispiel mit der Musik aus Jaws Der weiße Hai oder dem Thema von Darth Vader, das von einer Blockflöte gespielt wird? Filmmusik umgarnt unser Ohr, sie hat die Macht, unser Empfinden von Bildern zu formen und zu verändern.

Auf dem Programm: Geschichte der Filmmusik anhand von zahlreichen Ausschnitten. Spiele: Vorführung eines Ausschnitts mit verschiedenen Musiken, Vorführung eines stummen Ausschnitts mit anschließender Auswahl zwischen verschiedenen Musiken, Quiz…

Italiano :

Stanno giocando brutti scherzi alle vostre orecchie!

La musica per film è l’arte di catturare l’orecchio e di emozionare lo spettatore attraverso la sottile unione di musica e immagini.

Attraverso una serie di estratti commentati e sezionati, questa lezione interattiva e divertente svela le ricette dei compositori e mostra come un semplice brano musicale possa cambiare il significato di una scena.

Cosa ne pensate della colonna sonora de Lo squalo e Il grande blu o del tema di Darth Vader suonato da un flauto dolce? La musica da film affascina le nostre orecchie; ha il potere di plasmare e trasformare il modo in cui percepiamo un’immagine.

In programma: la storia della musica da film attraverso numerosi estratti. Giochi: proiezione di un estratto su musiche diverse, proiezione di un estratto muto e scelta tra diversi brani musicali, quiz…

Espanol :

¡Te están engañando!

La música de cine es el arte de cautivar el oído y conmover al espectador mediante la sutil unión de música e imágenes.

A través de una serie de fragmentos comentados y diseccionados, esta conferencia interactiva y entretenida desvela las recetas de los compositores y muestra cómo una simple pieza musical puede cambiar el significado de una escena.

¿Qué le parece la banda sonora de Tiburón para El Gran Azul, o el tema de Darth Vader tocado por una flauta dulce? La música de cine cautiva nuestros oídos, tiene el poder de moldear y transformar lo que sentimos ante una imagen.

En el programa: la historia de la música de cine a través de numerosos extractos. Juegos: proyección de un fragmento con diferentes músicas, proyección de un fragmento mudo y elección entre varias músicas, concurso…

