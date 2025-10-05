LA DRÔLE DE FABRIQUE DE JOUETS – L’IMAGINARIUM Lagny-Sur-Marne

LA DRÔLE DE FABRIQUE DE JOUETS Début : 2025-12-23 à 17:40. Tarif : – euros.

L’IMAGINARIUM présente : LA DRÔLE DE FABRIQUE DE JOUETS.Billet daté, du 22 novembre 2025 au 04 janvier 2026.Bienvenue dans la Drôle de Fabrique de Jouets ! Le saviez-vous ? Une fabrique très secrète de jouets se trouve à l’Imaginarium, c’est l’un des ateliers géants du Père Noël ! Cet atelier fabrique les plus belles peluches du Monde. Les enfants et les adultes seront accueillis pour donner vie à leur peluche dans un univers enchanté ! Ouvrez les yeux, machine magique géante, musique enchantée, c’est par ici l’entrée ! Du choix de leur peluche, au choix de sa tenue, en passant par son garnissage, jusqu’à la création de son passeport, participez à la création entière de votre ami et repartez avec ! Vivez un moment inoubliable au cœur de la Drôle de fabrique avec les lutins !L’atelier comprend :• L’accueil avec les lutins du Père Noël,• Une peluche au choix parmi 6 modèles,• L’atelier garnissage,• La cérémonie de naissance avec un cœur,• Un vêtement pour l’habiller parmi 6 modèles,• La création de son passeport,• La visite dans la fabrique pour réaliser votre peluche,• L’accès à un accompagnateur gratuit par participant payant.

L’IMAGINARIUM 45 CHEMIN DE LA GRANDE VOIRIE 77400 Lagny-Sur-Marne 77