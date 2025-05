La Drôle de Table – Vieille-Église, 16 mai 2025 07:00, Vieille-Église.

Pas-de-Calais

La Drôle de Table 800 rue du Pont d'Oye Vieille-Église Pas-de-Calais

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-17

2025-05-16

La Drôle de Table n’est pas un simple restaurant, c’est une véritable scène de théâtre culinaire où se déroulent des événements extraordinaires.

Dès votre arrivée, vous serez charmés par une équipe de serveurs et serveuses aussi déjantés qu’attentifs, prêts à vous offrir une expérience inoubliable. Autour de vous, des saynètes abracadabrantes se déroulent, accompagnées par une musique de chambre, ou de cuisine, orchestrée aux petits oignons.

Vous allez vous régaler ! Un rendez-vous imaginé par la Cie Coucou Kermesse en partenariat avec les Crapons et l’épicerie sociale du CIAS de la Région d’Audruicq.

Une création originale et in situ portée par la Compagnie Coucou Kermesse en collaboration avec le Théâtre des Crapons et l’épicerie sociale du CIAS de la Région d’Audruicq.

Mise en scène Benjamin Colin Musique Victor Lay et Félix Macquet Technique Rachid Kabous .

800 rue du Pont d’Oye

Vieille-Église 62162 Pas-de-Calais Hauts-de-France lagrange62162@gmail.com

