La Drôme de ferme en ferme Ferme Michaël Grimaud Ferme Michaël Grimaud Vercheny

La Drôme de ferme en ferme Ferme Michaël Grimaud

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Spécialement pendant le week-end de Ferme en Ferme, dégustez nos terrines de brebis, notre huile de de noix, et découvrez la vie de notre ferme.

Animation avec de la chance, venez donner le biberon aux agneaux !

Ferme Michaël Grimaud 155 chemin du Gap Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 46 46 04 michael.grimaud0506@gmail.com

English :

Especially during the weekend of Ferme en Ferme, taste our ewe’s milk terrines and walnut oil, and discover the life of our farm.

Animation: if you’re lucky, come and bottle-feed the lambs!

