La DSL en fête Senven-Léhart

La DSL en fête Senven-Léhart samedi 9 août 2025.

La DSL en fête

Senven-Léhart Côtes-d'Armor

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-10

2025-08-09

Samedi 9, concours de boules à 20h et soirée disco dès 21h. Foodtruck sur place.

Dimanche 10, course de tracteurs tondeuses, tir à la corde et jeux pour enfants. Repas et buvette. .

Senven-Léhart 22720 Côtes-d’Armor Bretagne

