La Durance : l’eau et la vie, Place Pilou, Eyguières

La Durance : l’eau et la vie Dimanche 3 mai, 09h00 Place Pilou Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:00:00+02:00

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Découvrez avec nous l’œuvre de Craponne et la Tiny Ferme de Provence pour une initiation à la permaculture.