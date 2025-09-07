Antonin Leymarie « Trouble » La Dynamo de Banlieues Bleues Pantin

Antonin Leymarie « Trouble » La Dynamo de Banlieues Bleues Pantin dimanche 7 septembre 2025.

Antonin Leymarie aime s’aventurer sur les chemins fertiles de l’exploration musicale, qu’il partage volontiers avec quelques comparses intrépides. C’est à nouveau le cas avec ce tout nouveau groupe où il réunit le piano préparé de Fabrizio Rat, le violoncelle augmenté de Clément Petit, l’alto expressif de Maëlle Desbrosses et la voix ovniesque de Leïla Martial. Un combo apte à utiliser toutes les capacités de transformations du son pour installer d’originaux aplats rythmiques, orchestrés dans une grande simplicité de forme pour mieux se prêter à toutes les improvisations, et délivrer des mantras troublants, joyeux ou ténébreux afin d’ouvrir grand la porte de l’imaginaire.

Avec sa batterie hypnotique, qui fit le succès du Surnatural et de son Magnetic Ensemble, Antonin Leymarie relance en quintette son pari de la transe rythmique et mélodique.

Le dimanche 07 septembre 2025

de 17h00 à 20h00

payant Tout public.

La Dynamo de Banlieues Bleues 9 Rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/29087?itemId=144997 +33144844484