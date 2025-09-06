Maxime Delpierre et le Mini-Jazz-Ouragan La Dynamo de Banlieues Bleues Pantin

Maxime Delpierre et le Mini-Jazz-Ouragan La Dynamo de Banlieues Bleues Pantin samedi 6 septembre 2025.

C’était un rêve de longue date pour Maxime Delpierre, guitariste et compositeur ouvert aux quatre vents, entre le jazz atmosphérique du trio Limousine et le rock alternatif aux côtés de Rachid Taha, Jeanne Added, Joakim… De Haïti à la Martinique en passant par la Jamaïque, les sonorités caribéennes l’accompagnaient depuis de nombreuses années. Porté par une équipe de musiciens passionnés, il s’est inspiré des orchestres haïtiens « mini-jazz » des années 1960 et des rythmes du bèlè, de la rumba et du kompa pour créer son propre mélange, un jazz-pop-soul créole qui laisse la part belle à l’improvisation et à la transe.

Production déléguée : Africolor

Avec l’aide au projet de la DRAC Île-de-France

Le mini-jazz ouragan ou un guitariste branché aux courants jazz et rock alternatifs aux manettes d’un groupe de zouk décoiffant.

Le samedi 06 septembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T20:30:00+02:00

fin : 2025-09-06T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-06T20:30:00+02:00_2025-09-06T23:00:00+02:00

La Dynamo de Banlieues Bleues 9 Rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/29086?itemId=144996 +33144844484