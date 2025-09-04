Darrifourcq – Hermia – Ceccaldi ‘’Unicorn And Flexibility’’ + Benjamin Sanz Directions La Dynamo de Banlieues Bleues Pantin

Darrifourcq – Hermia – Ceccaldi ‘’Unicorn And Flexibility’’ + Benjamin Sanz Directions La Dynamo de Banlieues Bleues Pantin jeudi 4 septembre 2025.

Benjamin Sanz Directions

En choisissant ses semences à la source des musiques noires, le batteur français et son puissant quintette ouvert aux quatre vents cultivent un jazz actuel riche, dense et profond.

L’album s’intitule Black Seeds et annonce la couleur : avec des graines venues de Cuba, du Mali, des Comores, de Chicago ou de la Nouvelle-Orléans, sans oublier le blues de Kansas City. Dans sa quête d’un jazz (bio)dynamique relié à ses racines, le batteur et cofondateur du collectif MIRR a trouvé l’équipe ad hoc avec ses partenaires de haut niveau, venus d’horizons différents mais tous implantés en France.

DARRIFOURCQ HERMIA CECCALDI – Unicorn And Flexibility

Dans ce troisième album, le trio franco-belge de « brutal jazz » continue de pourfendre avec une imagination jouissive les conventions du jazz européen.

L’association remonte à déjà plus d’une décennie, mais la complicité n’a fait que se renforcer entre Sylvain Darrifourcq et Valentin Ceccaldi, piliers du jazz créatif hexagonal, et le saxophoniste Manuel Hermia, figure incontournable de l’effervescente scène bruxelloise des musiques alternatives. Avec leur nouvel opus placé sous le signe de la licorne, le trio creuse son sillon, celui d’une fusion originale entre minimalisme et intensité, entre paysages épurés presque immobiles et ouragans chaotiques à haute énergie, le tout en cultivant l’art de la rupture et la finesse de l’exécution.

Benjamin Sanz Directions

En choisissant ses semences à la source des musiques noires, le batteur français et son puissant quintette ouvert aux quatre vents cultivent un jazz actuel riche, dense et profond.



DARRIFOURCQ HERMIA CECCALDI – Unicorn And Flexibility

Dans ce troisième album, le trio franco-belge de « brutal jazz » continue de pourfendre avec une imagination jouissive les conventions du jazz européen.

Le jeudi 04 septembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-04T20:30:00+02:00

fin : 2025-09-04T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-04T20:30:00+02:00_2025-09-04T23:00:00+02:00

La Dynamo de Banlieues Bleues 9 Rue Gabrielle Josserand 93500 Pantin

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/29085?itemId=144995 +33144844484