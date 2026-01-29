La Fable de l’Autruche, un spectacle chorégraphique Tronjoly Gourin

La Fable de l’Autruche, un spectacle chorégraphique

Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan

Faire l’autruche ? On l’a tous déjà fait… Mais voilà que ce qui est caché dans cette malle, bien verrouillée depuis des années, fait mine de sortir ! Deux danseuses filent l’allégorie de l’autruche, entre ombre et lumière, plumes blanches et plumes noires, conflit et complicité. Un moment ludique et philosophique pour les petits et les grands ! .

