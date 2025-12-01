La Fab’ric Menu Saint Sylvestre 2025 Les Moutiers-en-Retz
La Fab’ric Menu Saint Sylvestre 2025 Les Moutiers-en-Retz mercredi 31 décembre 2025.
La Fab’ric Menu Saint Sylvestre 2025
Route du Port du Collet Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 21:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Cette année, pour la première fois, La Fab’Ric ouvre ses portes pour fêter la Saint-Sylvestre !
MENU
Cocktail Bellini & ses amuses bouches
—
Entrée
Médaillon de foie gras maison
Pommes caramélisées & son Chutney
—
Plats
Cassolette de joue de sandre & ses légumes oubliés
Pause fraîcheur
Filet de canette au miel & mandarine
Crumble de légumes & écrasée de patates douces
—
Fromage
Trilogie de fromage de Pays & sa verdure
—
Dessert
Omelette Norvégienne
.
Route du Port du Collet Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 26 53 restaurantlafabric@gmail.com
English :
This year, for the first time, La Fab?Ric is opening its doors to celebrate New Year’s Eve!
