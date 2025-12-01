La Fab’ric Menu Saint Sylvestre 2025 Les Moutiers-en-Retz

La Fab’ric Menu Saint Sylvestre 2025

Route du Port du Collet Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 21:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Cette année, pour la première fois, La Fab’Ric ouvre ses portes pour fêter la Saint-Sylvestre !



MENU

Cocktail Bellini & ses amuses bouches

—

Entrée

Médaillon de foie gras maison

Pommes caramélisées & son Chutney

—

Plats

Cassolette de joue de sandre & ses légumes oubliés

Pause fraîcheur

Filet de canette au miel & mandarine

Crumble de légumes & écrasée de patates douces

—

Fromage

Trilogie de fromage de Pays & sa verdure

—

Dessert

Omelette Norvégienne

Route du Port du Collet Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 26 53 restaurantlafabric@gmail.com

English :

This year, for the first time, La Fab?Ric is opening its doors to celebrate New Year’s Eve!

