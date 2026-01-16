La Fab’ric Menu Saint-Valentin 2026 Les Moutiers-en-Retz
La Fab’ric Menu Saint-Valentin 2026 Les Moutiers-en-Retz samedi 14 février 2026.
La Fab’ric Menu Saint-Valentin 2026
Route du Port du Collet Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant La Fab’Ric situé face à la dune du Collet aux Moutiers-en-Retz.
Menu Saint-Valentin
❤ ❤ ❤
Cocktail Romance Sauvage et sa verrine
—
Entrées
Salade folle, vinaigrette Casanova
&
Queues de langoustines à la florentine
—
Plat
Filet mignon de veau aux morilles, pommes dauphines
—
Dessert
Coeur coulant au chocolat, glace caramel
❤ ❤ ❤
Route du Port du Collet Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 26 53 restaurantlafabric@gmail.com
English :
Book your Valentine’s Day meal at La Fab?Ric restaurant facing the Collet dune in Moutiers-en-Retz.
