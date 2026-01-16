La Fab’ric Menu Saint-Valentin 2026 Les Moutiers-en-Retz

La Fab’ric Menu Saint-Valentin 2026

Route du Port du Collet Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Réservez votre repas de la Saint-Valentin au restaurant La Fab’Ric situé face à la dune du Collet aux Moutiers-en-Retz.



Menu Saint-Valentin

❤ ❤ ❤

Cocktail Romance Sauvage et sa verrine

—

Entrées

Salade folle, vinaigrette Casanova

&

Queues de langoustines à la florentine

—

Plat

Filet mignon de veau aux morilles, pommes dauphines

—

Dessert

Coeur coulant au chocolat, glace caramel

❤ ❤ ❤

.

Route du Port du Collet Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 26 53 restaurantlafabric@gmail.com

English :

Book your Valentine’s Day meal at La Fab?Ric restaurant facing the Collet dune in Moutiers-en-Retz.

