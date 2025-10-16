LA FABRICA & ARCHIBALD Ille-sur-Têt

LA FABRICA & ARCHIBALD

LA FABRICA & ARCHIBALD Ille-sur-Têt jeudi 16 octobre 2025.

LA FABRICA & ARCHIBALD

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 18:30:00
fin : 2025-10-16 22:00:00

Date(s) :
2025-10-16

Ce jeudi 16 octobre à La Fabrica => ARCHIBALD

Archibald est un artiste slameur, rappeur, conteur, voyageur, constatateur, contestataire parfois vénèr mais plein d’amour.
Et toi ?

Ne manquez pas cette soirée festive !


  .

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21 

English :

This Thursday, October 16 at La Fabrica => ARCHIBALD

Archibald is a slam artist, rapper, storyteller, traveler, observer, protestor, sometimes reverent, but full of love.
What about you?

Don’t miss this festive evening!

German :

Diesen Donnerstag, den 16. Oktober in La Fabrica => ARCHIBALD

Archibald ist ein Slammer, Rapper, Geschichtenerzähler, Reisender, Feststeller, Protestler, manchmal verehrt, aber voller Liebe.
Und du?

Lassen Sie sich diesen festlichen Abend nicht entgehen!

Italiano :

Questo giovedì 16 ottobre a La Fabrica => ARCHIBALD

Archibald è uno slam artist, un rapper, un narratore, un viaggiatore, un osservatore, un contestatore, a volte riverente, ma pieno d’amore.
E tu?

Non perdetevi questa serata di festa!

Espanol :

Este jueves 16 de octubre en La Fabrica => ARCHIBALD

Archibald es un artista del slam, un rapero, un narrador, un viajero, un observador, un manifestante, a veces reverente, pero lleno de amor.
¿Y usted?

¡No se pierda esta velada festiva!

L’événement LA FABRICA & ARCHIBALD Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2025-10-07 par OTI ROUSSILLON CONFLENT