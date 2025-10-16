LA FABRICA & ARCHIBALD Ille-sur-Têt
LA FABRICA & ARCHIBALD Ille-sur-Têt jeudi 16 octobre 2025.
LA FABRICA & ARCHIBALD
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 18:30:00
fin : 2025-10-16 22:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Ce jeudi 16 octobre à La Fabrica => ARCHIBALD
Archibald est un artiste slameur, rappeur, conteur, voyageur, constatateur, contestataire parfois vénèr mais plein d’amour.
Et toi ?
Ne manquez pas cette soirée festive !
…
.
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
English :
This Thursday, October 16 at La Fabrica => ARCHIBALD
Archibald is a slam artist, rapper, storyteller, traveler, observer, protestor, sometimes reverent, but full of love.
What about you?
Don’t miss this festive evening!
…
German :
Diesen Donnerstag, den 16. Oktober in La Fabrica => ARCHIBALD
Archibald ist ein Slammer, Rapper, Geschichtenerzähler, Reisender, Feststeller, Protestler, manchmal verehrt, aber voller Liebe.
Und du?
Lassen Sie sich diesen festlichen Abend nicht entgehen!
…
Italiano :
Questo giovedì 16 ottobre a La Fabrica => ARCHIBALD
Archibald è uno slam artist, un rapper, un narratore, un viaggiatore, un osservatore, un contestatore, a volte riverente, ma pieno d’amore.
E tu?
Non perdetevi questa serata di festa!
…
Espanol :
Este jueves 16 de octubre en La Fabrica => ARCHIBALD
Archibald es un artista del slam, un rapero, un narrador, un viajero, un observador, un manifestante, a veces reverente, pero lleno de amor.
¿Y usted?
¡No se pierda esta velada festiva!
…
L’événement LA FABRICA & ARCHIBALD Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2025-10-07 par OTI ROUSSILLON CONFLENT