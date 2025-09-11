LA FABRICA & BLUES 2 MEN Ille-sur-Têt

LA FABRICA & BLUES 2 MEN Ille-sur-Têt jeudi 11 septembre 2025.

LA FABRICA & BLUES 2 MEN

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-11

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Ce jeudi 11 septembre à La Fabrica => Blues2men

Venez profiter d’une soirée concert ce jeudi avec sur scène « Blues 2 men », tout en dégustant une sélection de bières artisanales brassées sur place Pale Ale, Blonde et Ambrée. Accompagnez le tout …

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21

English :

This Thursday, September 11 at La Fabrica => Blues2men

Enjoy an evening concert this Thursday with « Blues 2 men » on stage, while sampling a selection of craft beers brewed on site: Pale Ale, Blonde and Ambrée ? Accompany it all …

German :

Diesen Donnerstag, den 11. September in La Fabrica => Blues2men

Genießen Sie diesen Donnerstag einen Konzertabend mit « Blues 2 men » auf der Bühne und probieren Sie dabei eine Auswahl an vor Ort gebrauten handwerklichen Bieren: Pale Ale, Blonde und Ambrée. ? Begleiten Sie das Ganze …

Italiano :

Giovedì 11 settembre a La Fabrica => Blues2men

Questo giovedì, con i « Blues 2 men » sul palco, potrete assistere a un concerto serale e degustare una selezione di birre artigianali prodotte in loco: Pale Ale, Blonde e Amber? Per accompagnare …

Espanol :

Este jueves 11 de septiembre en La Fabrica => Blues2men

Ven a disfrutar de un concierto nocturno este jueves con « Blues 2 men » en el escenario, mientras degustas una selección de cervezas artesanales elaboradas in situ: Pale Ale, Blonde y Amber ? Para acompañar …

