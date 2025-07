LA FABRICA & CRIMSON RED Ille-sur-Têt

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24 21:00:00

2025-07-24

A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 24 JUILLET

« Crimson red »…

Crimson Red revisite avec énergie et authenticité les grands classiques du rock, de Jimi Hendrix à Aerosmith. Un répertoire fédérateur, tai…

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21

English :

At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday JULY 24th

« Crimson Red…

Crimson Red revisits the great rock classics, from Jimi Hendrix to Aerosmith, with energy and authenticity. A unifying repertoire, tai…

German :

In der Fabrica Vélo, Ort der Alternativen und Schöpfer sozialer Bindungen, diesen Donnerstag, 24. JULI

« Crimson Red »…

Crimson Red interpretiert mit Energie und Authentizität die großen Rockklassiker von Jimi Hendrix bis Aerosmith neu. Ein verbindendes Repertoire, tai…

Italiano :

A La Fabrica Vélo, il luogo delle alternative e dei creatori di legami sociali, questo giovedì 24 LUGLIO:

« Crimson Red »…

I Crimson Red rivisitano i grandi classici del rock, da Jimi Hendrix agli Aerosmith, con energia e autenticità. Un repertorio unificante,…

Espanol :

En La Fabrica Vélo, lugar de alternativas y creadores de vínculos sociales, este jueves 24 JULIO

« Crimson Red

Crimson Red revisitan los grandes clásicos del rock, de Jimi Hendrix a Aerosmith, con energía y autenticidad. Un repertorio unificador, tai…

