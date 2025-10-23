LA FABRICA & DAVY KILEMBE Ille-sur-Têt
LA FABRICA & DAVY KILEMBE
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-23 18:30:00
fin : 2025-10-23 22:00:00
2025-10-23
Ce jeudi 23 octobre à La Fabrica => DAVY KILEMBE
Davy KILEMBE grandit guitare en bandoulière entre Kinshasa la belle et Perpignan la Catalane, dans ses plus anciens souvenirs d’enfance résonnent à l’unisson les chansons de Bob MARLEY et de Georges …
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
English :
This Thursday, October 23 at La Fabrica => DAVY KILEMBE
Davy KILEMBE grew up with his guitar slung over his shoulder between beautiful Kinshasa and Catalan Perpignan, and his earliest childhood memories include the songs of Bob MARLEY and Georges …
German :
Diesen Donnerstag, den 23. Oktober in La Fabrica => DAVY KILEMBE
Davy KILEMBE wuchs mit einer Gitarre über der Schulter zwischen dem schönen Kinshasa und dem katalanischen Perpignan auf. In seinen frühesten Kindheitserinnerungen klingen die Lieder von Bob MARLEY und Georges …
Italiano :
Giovedì 23 ottobre a La Fabrica => DAVY KILEMBE
Davy KILEMBE è cresciuto con la chitarra a tracolla tra la bella Kinshasa e la catalana Perpignan, e i suoi primi ricordi d’infanzia includono le canzoni di Bob MARLEY e Georges …
Espanol :
Este jueves 23 de octubre en La Fabrica => DAVY KILEMBE
Davy KILEMBE creció con su guitarra colgada al hombro entre la bella Kinshasa y la catalana Perpiñán, y sus primeros recuerdos de infancia incluyen las canciones de Bob MARLEY y Georges …
