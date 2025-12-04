LA FABRICA & DAVY KILEMBÉ Ille-sur-Têt
LA FABRICA & DAVY KILEMBÉ Ille-sur-Têt jeudi 4 décembre 2025.
LA FABRICA & DAVY KILEMBÉ
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 19:00:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04
Ce jeudi 13 novembre à La Fabrica => DAVY KILEMBÉ
Davy Kilembe visite brassens
Comme une pause entre deux albums, un arrêt au port, et quel port! Davy s’approprie le répertoire de Georges BRASSENS avec le complice Jean-Paul SIRE à l’accordéon.
L…
.
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
English :
This Thursday, November 13 at La Fabrica => DAVY KILEMBÉ
Davy Kilembe visits Brassens:
Like a break between two albums, a stop at the port and what a port it is! Davy makes Georges BRASSENS’ repertoire his own, with partner Jean-Paul SIRE on accordion.
L…
German :
Diesen Donnerstag, den 13. November in La Fabrica => DAVY KILEMBÉ
Davy Kilembe besucht Brassens:
Wie eine Pause zwischen zwei Alben, ein Halt am Hafen, und was für ein Hafen! Davy hat sich das Repertoire von Georges BRASSENS angeeignet, mit seinem Komplizen Jean-Paul SIRE am Akkordeon.
L…
Italiano :
Questo giovedì 13 novembre a La Fabrica => DAVY KILEMBÉ
Davy Kilembe visita Brassens:
Come una pausa tra due album, una sosta al porto e che porto! Davy fa suo il repertorio di Georges BRASSENS, con il suo complice Jean-Paul SIRE alla fisarmonica.
L…
Espanol :
Este jueves 13 de noviembre en La Fabrica => DAVY KILEMBÉ
Davy Kilembe visita Brassens:
Como una pausa entre dos álbumes, una parada en el puerto, ¡y qué puerto! Davy hace suyo el repertorio de Georges BRASSENS, con su cómplice Jean-Paul SIRE al acordeón.
L…
L’événement LA FABRICA & DAVY KILEMBÉ Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2025-11-13 par OTI ROUSSILLON CONFLENT