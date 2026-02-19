LA FABRICA & DILL PICKLES DUO Ille-sur-Têt
jeudi 16 avril 2026.
LA FABRICA & DILL PICKLES DUO
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Date :
Début : 2026-04-16 18:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 16 Avril 2026 DILL PICKLES DUO
Arno G est le chanteur , instrumentiste dévoué au Swing des années 20/30/40 il pratique le Jazz Traditionnel de New Orleans depuis …
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
English :
At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, April 16, 2026: DILL PICKLES DUO
Arno G is a singer and instrumentalist devoted to the Swing of the 20s/30s/40s, and has been playing traditional New Orleans jazz since …
L’événement LA FABRICA & DILL PICKLES DUO Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2026-02-19 par OTI ROUSSILLON CONFLENT