LA FABRICA & DILL PICKLES DUO Ille-sur-Têt

LA FABRICA & DILL PICKLES DUO

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 16 Avril 2026 DILL PICKLES DUO

Arno G est le chanteur , instrumentiste dévoué au Swing des années 20/30/40 il pratique le Jazz Traditionnel de New Orleans depuis …

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21

English :

At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, April 16, 2026: DILL PICKLES DUO

Arno G is a singer and instrumentalist devoted to the Swing of the 20s/30s/40s, and has been playing traditional New Orleans jazz since …

