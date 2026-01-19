LA FABRICA & DUO FLAG Ille-sur-Têt

LA FABRICA & DUO FLAG

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-26 19:00:00

fin : 2026-02-26 21:30:00

2026-02-26

A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 26 Février 2026 DUO FLAG

C’est la rencontre d’une guitare et d’un accordéon qui mêle malicieusement tendresse musicale et danses endiablées, du tango aux rythmes balka…

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21

English :

At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, February 26, 2026: DUO FLAG

The meeting of guitar and accordion, a mischievous blend of musical tenderness and wild dance, from tango to balka rhythms…

