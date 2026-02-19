LA FABRICA & GHOST RIDER ONE HOUR Ille-sur-Têt
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-09 18:30:00
A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 09 Avril 2026
GHOST RIDER ONE HOUR
l nous vient du Tarn. GHOST RIDER ONE HOUR, c’est une plongée brute et obsessionnelle dans un monument de la proto-punk améric…
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, April 09, 2026
GHOST RIDER ONE HOUR
he comes to us from the Tarn. GHOST RIDER ? ONE HOUR is a raw, obsessive dive into a monument to American proto-punk…
