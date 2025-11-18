LA FABRICA Ille-sur-Têt
LA FABRICA Ille-sur-Têt mardi 18 novembre 2025.
LA FABRICA
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 17:30:00
fin : 2026-03-31 19:00:00
Date(s) :
2025-11-18
A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social.
Comment fonctionne la Fabric’AMAP ?
A chaque nouveau printemps, les consomm’acteur.trice.s, qui ont au préalable adhéré à l’association La Fabrica Vélo, s’engagent à préacheter de…
.
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
English :
At Fabrica Vélo, a place for alternatives and creating social links.
How does Fabrica AMAP work?
With each new spring, consumers who have joined the La Fabrica Vélo association commit to pre-purchasing…
German :
In der Fabrica Vélo, einem Ort der Alternativen und Schöpfer sozialer Bindungen.
Wie funktioniert die Fabric?AMAP?
In jedem neuen Frühjahr verpflichten sich die Verbraucher, die zuvor dem Verein La Fabrica Vélo beigetreten sind, zum Vorkauf von Lebensmitteln aus der Region…
Italiano :
A La Fabrica Vélo, un luogo di alternative e di creazione di legami sociali.
Come funziona la Fabrica?
Ogni primavera, i consumatori che hanno aderito all’associazione La Fabrica Vélo si impegnano a preacquistare prodotti freschi…
Espanol :
En Fabrica Vélo, un lugar para las alternativas y la creación de vínculos sociales.
¿Cómo funciona el Fabric?AMAP?
Cada primavera, los consumidores inscritos en la asociación La Fabrica Vélo se comprometen a precomprar productos frescos de…
