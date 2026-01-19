LA FABRICA & LA CHARRUE Ille-sur-Têt
LA FABRICA & LA CHARRUE Ille-sur-Têt jeudi 12 mars 2026.
LA FABRICA & LA CHARRUE
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 19:00:00
fin : 2026-03-12 21:30:00
Date(s) :
2026-03-12
A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 12 Mars 2026 LA CHARRUE (avant les beaufs).
La Charrue Tribute Renaud
La charrue est un duo hommage à Renaud, qui revisite ses chansons les plus marquantes av…
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
English :
At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday, March 12, 2026: LA CHARRUE (before the rednecks).
La Charrue Tribute Renaud :
La charrue is a duo paying tribute to Renaud, revisiting his most memorable songs with a…
L’événement LA FABRICA & LA CHARRUE Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2026-01-19 par OTI ROUSSILLON CONFLENT