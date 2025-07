LA FABRICA & MAXXIMUS TRIO Ille-sur-Têt

LA FABRICA & MAXXIMUS TRIO Ille-sur-Têt jeudi 17 juillet 2025.

LA FABRICA & MAXXIMUS TRIO

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 17 JUILLET

« MAXXIMUS TRIO »…

Préparez-vous à vivre une expérience musicale unique avec Maxximus, soirée qui promet d’être riche en bonnes vibes et en saveurs.

Ven…

.

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21

English :

At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday JULY 17 :

« MAXXIMUS TRIO…

? Get ready for a unique musical experience with Maxximus, an evening that promises to be rich in good vibes and flavors.

Fri…

German :

In der Fabrica Vélo, Ort der Alternativen und Schöpfer sozialer Bindungen, diesen Donnerstag, 17. JULI :

« MAXXIMUS TRIO » …

? Bereiten Sie sich auf ein einzigartiges musikalisches Erlebnis mit Maxximus vor. Der Abend verspricht, reich an guten Vibes und Aromen zu werden.

Fr.

Italiano :

A La Fabrica Vélo, il luogo delle alternative e dei creatori di legami sociali, questo giovedì 17 LUGLIO:

« MAXXIMUS TRIO…

? Preparatevi a un’esperienza musicale unica con Maxximus, una serata che si preannuncia piena di buone vibrazioni e sapori.

Ven…

Espanol :

En La Fabrica Vélo, lugar de alternativas y creadores de vínculos sociales, este jueves 17 JULIO :

« MAXXIMUS TRIO…

? Prepárate para una experiencia musical única con Maxximus, una velada que promete estar llena de buen rollo y sabor.

Vie…

L’événement LA FABRICA & MAXXIMUS TRIO Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2025-07-03 par OTI ROUSSILLON CONFLENT