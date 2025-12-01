LA FABRICA & MAXXIMUS TRIO Ille-sur-Têt
LA FABRICA & MAXXIMUS TRIO Ille-sur-Têt jeudi 18 décembre 2025.
LA FABRICA & MAXXIMUS TRIO
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Début : 2025-12-18 19:00:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Ce jeudi 18 Décembre à La Fabrica => MAXXIMUS TRIO
Préparez-vous à vivre une expérience musicale unique avec Maxximus TRIO !
Avec lui, c’est “U wanna fonk with me? U d better learn the rules…”
18 décembre 2025
⏰ Start 19h
La Fabrica VEL…
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
English :
This Thursday, December 18 at La Fabrica => MAXXIMUS TRIO
? Get ready for a unique musical experience with Maxximus TRIO!
With him, it’s: ?U wanna fonk with me? U d better learn the rules???
? December 18, 2025
? Start 19h
? La Fabrica VEL…
German :
Diesen Donnerstag, 18. Dezember in La Fabrica => MAXXIMUS TRIO
? Bereiten Sie sich auf ein einzigartiges Musikerlebnis mit Maxximus TRIO vor!
Mit ihm ist es so: U wanna fonk with me? U d better learn the rules??
? 18. Dezember 2025
? Start 19 Uhr
? Die Fabrica VEL…
Italiano :
Questo giovedì 18 dicembre a La Fabrica => MAXXIMUS TRIO
? Preparatevi a un’esperienza musicale unica con Maxximus TRIO!
Con lui, è: Vuoi suonare con me? È meglio che impari le regole?
18 dicembre 2025
? Inizio 19h
? La Fabrica VEL…
Espanol :
Este jueves 18 de diciembre en La Fabrica => MAXXIMUS TRIO
? ¡Prepárate para una experiencia musical única con Maxximus TRIO!
Con él, es: ¿Quieres bailar conmigo? Será mejor que te aprendas las reglas
? 18 de diciembre de 2025
? Inicio 19h
? La Fabrica VEL…
