LA FABRICA & MAXXIMUS TRIO Ille-sur-Têt

LA FABRICA & MAXXIMUS TRIO

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Début : 2025-12-18 19:00:00

fin : 2025-12-18

2025-12-18

Ce jeudi 18 Décembre à La Fabrica => MAXXIMUS TRIO

Préparez-vous à vivre une expérience musicale unique avec Maxximus TRIO !

Avec lui, c’est “U wanna fonk with me? U d better learn the rules…”

18 décembre 2025

⏰ Start 19h

La Fabrica

.

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21

English :

This Thursday, December 18 at La Fabrica => MAXXIMUS TRIO

? Get ready for a unique musical experience with Maxximus TRIO!

With him, it’s: ?U wanna fonk with me? U d better learn the rules???

? December 18, 2025

? Start 19h

La Fabrica

German :

Diesen Donnerstag, 18. Dezember in La Fabrica => MAXXIMUS TRIO

? Bereiten Sie sich auf ein einzigartiges Musikerlebnis mit Maxximus TRIO vor!

Mit ihm ist es so: U wanna fonk with me? U d better learn the rules??

? 18. Dezember 2025

? Start 19 Uhr

Die Fabrica

Italiano :

Questo giovedì 18 dicembre a La Fabrica => MAXXIMUS TRIO

? Preparatevi a un’esperienza musicale unica con Maxximus TRIO!

Con lui, è: Vuoi suonare con me? È meglio che impari le regole?

18 dicembre 2025

? Inizio 19h

La Fabrica

Espanol :

Este jueves 18 de diciembre en La Fabrica => MAXXIMUS TRIO

? ¡Prepárate para una experiencia musical única con Maxximus TRIO!

Con él, es: ¿Quieres bailar conmigo? Será mejor que te aprendas las reglas

? 18 de diciembre de 2025

? Inicio 19h

La Fabrica

