LA FABRICA & ORANGE MOON

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 19:00:00

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Ce jeudi 6 novembre à La Fabrica => ORANGE MOON

Orange Moon, c’est la fusion entre une voix au timbre soul et une guitare électrique.

Ensemble ils revisitent des classiques de la musique Neo-Soul , R’n’B, créant un mélange intimement ancré dans le…

.

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21

English :

This Thursday, November 6 at La Fabrica => ORANGE MOON

Orange Moon is the fusion of a soulful voice and an electric guitar.

Together they revisit Neo-Soul and R?n?B classics, creating a blend intimately rooted in…

German :

Diesen Donnerstag, den 6. November in La Fabrica => ORANGE MOON

Orange Moon ist die Fusion zwischen einer Stimme mit Soul-Timbre und einer elektrischen Gitarre.

Zusammen überarbeiten sie Klassiker der Neo-Soul-, R?n?B-Musik und schaffen eine Mischung, die fest in der…

Italiano :

Questo giovedì 6 novembre a La Fabrica => LUNA ARANCIONE

Orange Moon è una fusione di voce soul e chitarra elettrica.

Insieme, rivisitano i classici del Neo-Soul e del R?n?B, creando un mix saldamente radicato nel…

Espanol :

Este jueves 6 de noviembre en La Fabrica => LUNA NARANJA

Orange Moon es una fusión de voces soul y guitarra eléctrica.

Juntos, revisitan los clásicos del Neo-Soul y el R&B, creando una mezcla firmemente…

L’événement LA FABRICA & ORANGE MOON Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2025-10-23 par OTI ROUSSILLON CONFLENT