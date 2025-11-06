LA FABRICA & ORANGE MOON Ille-sur-Têt
LA FABRICA & ORANGE MOON Ille-sur-Têt jeudi 6 novembre 2025.
LA FABRICA & ORANGE MOON
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-06 19:00:00
fin : 2025-11-06
2025-11-06
Ce jeudi 6 novembre à La Fabrica => ORANGE MOON
Orange Moon, c’est la fusion entre une voix au timbre soul et une guitare électrique.
Ensemble ils revisitent des classiques de la musique Neo-Soul , R’n’B, créant un mélange intimement ancré dans le…
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
English :
This Thursday, November 6 at La Fabrica => ORANGE MOON
Orange Moon is the fusion of a soulful voice and an electric guitar.
Together they revisit Neo-Soul and R?n?B classics, creating a blend intimately rooted in…
German :
Diesen Donnerstag, den 6. November in La Fabrica => ORANGE MOON
Orange Moon ist die Fusion zwischen einer Stimme mit Soul-Timbre und einer elektrischen Gitarre.
Zusammen überarbeiten sie Klassiker der Neo-Soul-, R?n?B-Musik und schaffen eine Mischung, die fest in der…
Italiano :
Questo giovedì 6 novembre a La Fabrica => LUNA ARANCIONE
Orange Moon è una fusione di voce soul e chitarra elettrica.
Insieme, rivisitano i classici del Neo-Soul e del R?n?B, creando un mix saldamente radicato nel…
Espanol :
Este jueves 6 de noviembre en La Fabrica => LUNA NARANJA
Orange Moon es una fusión de voces soul y guitarra eléctrica.
Juntos, revisitan los clásicos del Neo-Soul y el R&B, creando una mezcla firmemente…
