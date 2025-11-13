LA FABRICA & OZAM Ille-sur-Têt
LA FABRICA & OZAM Ille-sur-Têt jeudi 13 novembre 2025.
LA FABRICA & OZAM
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Ce jeudi 13 novembre à La Fabrica => OZAM
ÔZAM est un conteur d’histoires modernes, un explorateur musical et poétique qui invite à regarder autrement ce qui semble habituel. Son premier EP J’ai quitté la ville (2024) retrace en chansons son dépar…
.
25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21
English :
This Thursday, November 13 at La Fabrica => OZAM
ÔZAM is a modern storyteller, a musical and poetic explorer who invites us to take a different look at what seems usual. His debut EP J?ai quitté la ville (2024) recounts in song his departure from the…
German :
Diesen Donnerstag, den 13. November in La Fabrica => OZAM
ÔZAM ist ein moderner Geschichtenerzähler, ein musikalischer und poetischer Entdecker, der dazu einlädt, das scheinbar Gewohnte anders zu betrachten. Seine erste EP J?ai quitté la ville (2024) zeichnet in Liedern seinen Aufbruch in die…
Italiano :
Giovedì 13 novembre a La Fabrica => OZAM
ÔZAM è un narratore moderno, un esploratore musicale e poetico che ci invita a guardare in modo diverso ciò che sembra abituale. Il suo primo EP, J’ai quitté la ville (2024), racconta in forma di canzone la sua partenza dalla…
Espanol :
Este jueves 13 de noviembre en La Fábrica => OZAM
ÔZAM es un narrador moderno, un explorador musical y poético que nos invita a mirar de otra manera lo que parece habitual. Su primer EP, J’ai quitté la ville (2024), es un relato cantado de su salida de la…
L’événement LA FABRICA & OZAM Ille-sur-Têt a été mis à jour le 2025-10-23 par OTI ROUSSILLON CONFLENT