LA FABRICA & PAPITO COLLECTIVE Ille-sur-Têt

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt Pyrénées-Orientales

A la Fabrica Vélo, lieu des alternatives et créateurs de lien social, ce jeudi 31 JUILLET

« Papito Collective »…

Une vague de chaleur arrive rue de la neige !

Cette canicule se nomme Papito Collective, Trio ensoleillé guitare, accordéon,percuss…

.

25 Rue de la Neige Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 42 11 75 21

English :

At La Fabrica Vélo, a place for alternatives and creators of social links, this Thursday JULY 31st

« Papito Collective…

A heat wave arrives on snow street!

This heatwave is called Papito Collective, a sunny trio: guitar, accordion, percussion…

German :

In der Fabrica Vélo, einem Ort der Alternativen und Schöpfer sozialer Bindungen, findet diesen Donnerstag, den 31. JULI,

« Papito Collective » …

Eine Hitzewelle kommt auf die Straße des Schnees!

Diese Hitzewelle nennt sich Papito Collective, ein sonniges Trio: Gitarre, Akkordeon,Percussion…

Italiano :

A Fabrica Vélo, luogo di alternative e creatori di legami sociali, questo giovedì 31 LUGLIO:

« Papito Collective »…

Un’ondata di calore arriva in Rue de la neige!

Questa ondata di calore si chiama Papito Collective, un trio solare: chitarra, fisarmonica, percussioni e…

Espanol :

En Fabrica Vélo, lugar de alternativas y creadores de vínculos sociales, este jueves 31 de JULIO

« Colectivo Papito…

¡Una ola de calor llega a la Rue de la neige!

Esta ola de calor se llama Papito Collective, un trío soleado: guitarra, acordeón, percusión y…

