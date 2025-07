La fabrication du parquet lambris Mimizan

Mimizan

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Du mobilier à l’aménagement extérieur des maisons, le pin maritime est largement apprécié pour ses qualités mécaniques. La société FP Bois, leader national du lambris haut de gamme, vous accueille sur ses deux sites de production, vous présentera les étapes successives de la transformation du bois depuis le sciage jusqu’au rabotage, et vous dévoilera le processus de finition le vernissage des lambris. Visite commentée par un salarié de l’usine

Heure et lieu de RDV à 9h30 Place Félix Poussade Mairie de Mimizan Bourg.

Gratuit

Durée 2h30

Transport prévoir véhicule personnel

Age minimum 12 ans

Effectif 25 personnes maxi

Mini 8 personnes

Obligatoire:

carte d’identité, permis de conduire ou passeport, pas de photocopie

Des chaussures fermées type basket et pantalon long.

Réservation https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

