La Fabrik à histoires Sauzé-Vaussais

La Fabrik à histoires

Mercredi 29 octobre à 16h30

Médiathèque, Sauzé-Vaussais

À partir de 5 ans

Gratuit

Des histoires pour avoir peur, sorcières et autres monstres, suivies d’une activité créative. Tu peux même venir déguisé.

Inscription 05 49 29 56 61 .

28 Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61

