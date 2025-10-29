La Fabrik à histoires Sauzé-Vaussais
Mercredi 29 octobre à 16h30
Médiathèque, Sauzé-Vaussais
À partir de 5 ans
Gratuit
Des histoires pour avoir peur, sorcières et autres monstres, suivies d’une activité créative. Tu peux même venir déguisé.
Inscription 05 49 29 56 61 .
28 Rue du Baron Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61
