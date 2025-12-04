La Fabrik Bal des chaussettes Saint-Pardoux-Soutiers

La Fabrik Bal des chaussettes Saint-Pardoux-Soutiers samedi 17 janvier 2026.

15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres

17 janvier 2026,
19h REPAS PARTAGÉ*
20h30 BAL avec ACCORD A QUATRE et PIERRE CHABRIER SOLO
Et aussi, le célèbre Grand Concours de la Chaussette !
Alors, sortez vos aiguilles et votre plus belle laine pour préparer vos plus belles chaussettes !
Tarif 15€
Jauge limitée
Réservations sur HelloAsso https://www.helloasso.com/…/evene…/bal-des-chaussettes-4
Rdv dans la salle de la FabriK, 15 rue des quatre mares à Saint-Pardoux.
contact@lesfabrigands.fr   .

15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   contact@lesfabrigands.fr

