La Fabrik Bal des chaussettes Saint-Pardoux-Soutiers

15 rue des 4 Mares Château-Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Début : 2026-01-17
19h REPAS PARTAGÉ*
20h30 BAL avec ACCORD A QUATRE et PIERRE CHABRIER SOLO
Et aussi, le célèbre Grand Concours de la Chaussette !
Alors, sortez vos aiguilles et votre plus belle laine pour préparer vos plus belles chaussettes !
Jauge limitée
Réservations sur HelloAsso https://www.helloasso.com/…/evene…/bal-des-chaussettes-4
contact@lesfabrigands.fr .
